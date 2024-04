Record TV |Do R7

R7.com e PlayPlus exibem Portuguesa Santista x Noroeste pela Série A2 do Paulistão neste domingo (7) Times se enfrentam em busca da classificação para a próxima fase, mas dependem que outras equipes tropecem

Semifinal do Paulistão Série A2 tem transmissão das plataformas digitais do R7 e PlayPlus Semifinal do Paulistão Série A2 tem transmissão das plataformas digitais do R7 e PlayPlus (Reprodução/Instagram)

Na briga para chegar até a final do Paulistão Série A2, Portuguesa Santista e Noroeste se enfrentam pelo segundo jogo das semifinais do campeonato no estádio Ulrico Mursa, em Santos (SP). A partida tem transmissão da RECORD para o interior e o litoral de São Paulo, a partir das 11h10 deste domingo (7). Além disso, o público de todo o Brasil pode acompanhar o jogo nas plataformas digitais da emissora, como o R7.com e PlayPlus.

Clique aqui e assista Portuguesa Santista x Noroeste

A primeira partida entre as equipes acabou em um empate sem gols. Por isso, a equipe que ganhar o segundo jogo, carimba uma vaga no Paulistão Série A1 2025, independente do resultado da final.

Para chegar até a semifinal, os times superaram suas dificuldades e passaram por grande emoções. A Portuguesa Santista avançou das quartas de final após vencer o primeiro jogo contra o XV de Piracicaba por 3 a 2, e segurar um empate jogando fora de casa.

Já a equipe do Noroeste, que passou para fase eliminatória com o saldo de gols, eliminou o líder da primeira fase, São Bento. O Alvirubro de Bauru superou o clube sorocabano nas quartas de final.

Última participação na Série A1

Se conquistar o acesso para a elite do futebol paulista, a Portuguesa Santista volta a disputar a Série A1 do Paulistão após 18 anos.

Pelo lado do Noroeste, a última participação foi mais recente. A última vez que o time de Bauru jogou com as principais equipes de São Paulo foi em 2011.

Acompanhe a Portuguesa Santista x Noroeste neste domingo (7), a partir das 11h10 pelas plataformas digitais R7.com e PlayPlus!