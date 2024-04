R7.com e PlayPlus transmitem Noroeste x Taubaté pela Série A2 do Paulistão neste sábado (16)

Alto contraste

Além da transmissão para o interior e litoral de São Paulo pela RECORD neste sábado (16), a partir das 15h, o público de todo o Brasil pode acompanhar a partida entre Noroeste e Taubaté válida pela última rodada da primeira fase da Série A2 do Paulistão nas plataformas digitais da emissora, como o R7.com e PlayPlus.

Noroeste x Taubaté

O time de Bauru é o 10° colocado na tabela da Série A2 do Paulistão, e com 18 pontos, pode alcançar a classificação para a segunda fase do campeonato, mas depende de maus resultados de outras equipes.

Sem vencer há quatro jogos, o Noroeste joga com o mando de campo para espantar a má fase e lutar para seguir vivo na no Paulistão Série A2.

Do outro lado, Taubaté, com 17 pontos, tem um caminho mais complicado, já que precisaria de mais adversários tropeçando para garantir o seu lugar na próxima etapa do campeonato. A equipe de Taubaté encerrou uma sequência de sete partidas sem vitória no último confronto, contra o Comercial, lanterna da Série A2.

Última participação na Série A1

O Noroeste fez a sua última temporada na elite do Paulistão em 2011. Naquela época, o Neymar ainda estava no Brasil, e foi campeão com o Santos.

Já o Taubaté participou do Paulistão pela última vez em 1984. Por coincidência, naquele ano, o Santos também foi o campeão da competição, superando o Corinthians, no clássico alvinegro.

