ABRATEL e ABERT lançam campanha contra desinformação no período eleitoral A ação foi divulgada nesta segunda-feira (9) e carrega o slogan “Jornalismo contra a desinformação” Record Emissoras|Do R7 09/09/2024 - 08h56 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h21 ) ‌



Divulgação Abratel

As associações de rádio e TV, ABRATEL e ABERT, lançaram, nesta segunda-feira (9), a campanha “Jornalismo contra a desinformação”, criada com o objetivo de lembrar a importância da radiodifusão no combate à disseminação de notícias falsas, em especial, no período eleitoral.

“A TV ainda é um veículo de comunicação de extrema confiança, por se tratar de um canal que tem responsabilidade com a população, principalmente em períodos eleitorais, quando ela é um dos meios para propaganda eleitoral gratuita e palco de grandes debates - onde não há como alterar ou modificar a fala e a campanha dos políticos”, afirma André Dias, vice-presidente de Televisão da Abratel e superintendente de rede da RECORD.

Uma evidência dessa segurança foi a pesquisa “Como o Brasileiro se Informa?”, publicada pela Fundamento Análises em agosto deste ano, que mostrou que os veículos tradicionais detêm os maiores índices de confiança entre o público.

De acordo com o levantamento, dos 1.321 brasileiros acima de 18 anos entrevistados, 53% confiam mais em sites de jornais, revistas, rádios ou canais de TV.

Em São Paulo, especificamente, segundo o Datafolha, das 1.092 pessoas com 16 anos ou mais entrevistadas, 46% declaram confiar plenamente nos programas jornalísticos de TV, enquanto 15% confiam parcialmente.

Vale lembrar que, em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE), as eleições municipais estão marcadas para as seguintes datas:

· O 1º turno está previsto para o dia 6 de outubro;

· Já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

Sobre a campanha

A iniciativa tem o apoio das redes de TV e rádios associadas e está disponível para veiculação gratuita pelas emissoras e redes sociais até o segundo turno das eleições, em 27 de outubro.

Baixe, compartilhe e apoie a radiodifusão brasileira!

Vídeo com claquete para TVs, clique aqui.

Vídeo para redes sociais, clique aqui.

Spot 30 segundos para rádios, clique aqui.