AESP realiza Seminário "Retrospectiva do NAB Show 2024" em São Paulo O Superintende de Rede da RECORD, André Dias, marcou presença no evento

Alto contraste

A+

A-

Divulgação AESP (WAGNER BRITO)

Na última segunda-feira (10), São Paulo sediou o seminário “Retrospectiva do NAB Show 2024″, organizado e promovido pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP). O evento reuniu profissionais e especialistas da indústria de broadcast para discutir as inovações e tendências apresentadas no recente NAB Show 2024.

Realizado no Grand Hyatt São Paulo, o evento contou com a presença de mais de 100 convidados, entre eles, o Superintende de Rede da RECORD, André Dias.

Entre os convidados de honra estavam o Cônsul Comercial Jeff Hamilton e o Deputado Federal Cezinha de Madureira, além do Secretário de Comunicação Social Eletrônica Wilson Diniz Wellisch.

O seminário foi aberto pelo presidente da AESP, Luiz Arthur Abi Chedid, que destacou: “Entendemos a importância de estar presente no NAB Show, um evento que é o epicentro das inovações tecnológicas e das tendências globais em radiodifusão e produção audiovisual.”

A “Retrospectiva do NAB Show 2024″ foi um sucesso, proporcionando um espaço valioso para a discussão sobre o futuro da radiodifusão!