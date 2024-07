Brazilian Regional Markets discute oportunidades de negócio e investimento no mercado regional O superintendente da RECORD, André Dias; o diretor executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni; e o presidente da Abratel e superintendente da RECORD, Márcio Novaes, palestraram no evento

Divulgação RECORD Emissoras

O evento Brazilian Regional Markets, que discute as oportunidades de negócio e investimentos nos mercados regionais fora do eixo Rio-São Paulo, chegou à Brasília nesta quarta-feira (3).

O encontro, que é realizado pela Apex Partners, em parceria com a RECORD e a EQI Investimentos, reúne lideranças empresariais e políticas de todo o país para apresentar temas ligados à macroeconomia e às possibilidades econômicas nos “tigres brasileiros” - estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo.

Entre os palestrantes do evento, estiveram: o superintendente de rede da RECORD, André Dias; o diretor executivo da Rede Vitória, Felipe Caroni; o presidente da Abratel e superintendente de relações institucionais da RECORD, Márcio Novaes; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira.

Os representantes da emissora debateram sobre o papel da comunicação e do mercado de capitais no desenvolvimento dos mercados regionais. Para André Dias, essa conversa é uma oportunidade de mostrar a força da regionalização e, consequentemente, direcionar investimentos para cidades e estados com economias fortes.

“Nós, da comunicação, já fazemos isso quando temos, por exemplo, a TV Gazeta, que é a nossa afiliada no estado do Acre. Ela tem uma importância para nós porque cobre quase 100% dos domicílios com TV e de população absoluta. Dentro do contexto, ela pode ser pequena, mas dentro do estado ela é gigante: é o maior veículo de comunicação do estado do Acre. A indústria tem de enxergar essas oportunidades e, proporcionalmente, fazer os investimentos necessários”, afirma o superintendente de rede.

Para o diretor executivo da Rede Vitória, unir a rede privada, a comunicação e o público é de extrema importância para fortalecer e dar foco às questões regionais.

“Nós temos uma grade extensa junto à RECORD no Espírito Santo e temos um vínculo com o capixaba. Muitas das pautas que debatemos nos painéis, nos eventos, dentro do nosso conteúdo, conseguimos descer à sociedade”, diz Felipe Caroni.

Além disso, Caroni também ressalta a relevância de expandir as fronteiras de investimento para além do eixo Rio-São Paulo.

“Quando olhamos para estados como Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, eles crescem mais do que a média nacional. Então por que não dar mais luz para os estados que tem essa potencialidade?”, questiona o diretor executivo.

Divulgação RECORD Emissoras