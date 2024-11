A RECORD Brasília marca presença no Video Game Show 2024 com estande interativo e ativação de marca Video Game Show 2024, um dos maiores eventos de cultura gamer do país e a RECORD Brasília foi a emissora oficial do evento Record Brasília|Do R7 15/10/2024 - 14h19 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília participou do Video Game Show 2024, um dos maiores eventos de cultura gamer do país, que atraiu mais de 40 mil entusiastas e fãs de videogames ao Taguatinga Shopping, entre os dias 11 e 13 de outubro. O evento reuniu atrações como torneios de e-sports, cosplays, áreas de freeplay, e uma área retrô com clássicos dos videogames, além de workshops e palestras de especialistas da indústria.

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília teve um espaço único, onde o público pôde se divertir com fliperamas clássicos, utilizar uma torre de carregamento de celulares e participar da roleta de prêmios, que distribuiu brindes exclusivos. A presença da emissora foi amplamente divulgada em sua programação além dos demais pontos de contato do próprio evento.

Divulgação RECORD Brasília

Conteúdos exclusivos também foram criados pelos CREATORS da emissora, envolvendo a audiência tanto antes do evento com convidadoes especiais quanto no evento com entrevistas de cosplays e influenciadores. A equipe da RECORD Brasília também produziu conteúdos orgânicos que tiveram um desempenho notável. Durante o fim de semana, a emissora registrou um aumento de mais de mil seguidores em suas redes sociais, com um alcance surpreendente, como por exemplo mais de 70 mil visualizações em um único stories.

Divulgação RECORD Brasília

A ativação de marca da Record Brasília no Video Game Show ultrapassou as fronteiras das redes sociais da emissora, alcançando novos públicos e ampliando sua presença digital. O sucesso da ação reforça a capacidade da RECORD em criar experiências interativas e memoráveis, consolidando sua posição em eventos de grande relevância cultural. Com esses resultados, a Record Brasília segue conectando-se com diferentes audiências e marcando presença em eventos de destaque na capital.

Divulgação RECORD Brasília