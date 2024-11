Café com a RECORD recebe Agência Nacional Comunicação para apresentação de novas oportunidades para 2025 Encontro promove integração e apresenta soluções de mídia para clientes da agência Record Brasília|Do R7 28/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 28/10/2024 - 17h29 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na última quinta-feira, dia 24, a RECORD Brasília realizou mais uma edição do “Café com a RECORD,” recebendo a equipe da Agência Nacional em uma manhã dedicada à apresentação de formas estratégicas de veiculação pelo grupo RECORD. O evento buscou expandir os horizontes dos presentes para novas possibilidades e oportunidades de alcance e visibilidade para seus clientes.

O encontro começou com um café preparado especialmente para proporcionar um momento acolhedor e de integração. Em seguida, os convidados participaram de um tour guiado pelas instalações da RECORD Brasília, onde puderam entender melhor a estrutura e o trabalho da emissora. Para encerrar o evento com descontração, a manhã contou com um quiz, comandado pelos creators Lari e Lucaz, que trouxeram momentos de diversão e interação ao encontro.

Com o sucesso de mais uma edição, o “Café com a RECORD” reafirma o compromisso da RECORD Brasília em fortalecer parcerias e explorar novas possibilidades de comunicação e mídia junto ao mercado.

Divulgação RECORD Brasília