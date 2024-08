Coquetel de apresentação do novo programa Auto RECORD e novidades na programação do segundo semestre movimentam a noite desta terça-feira em Brasília A RECORD Brasília realizou um coquetel no V12 Auto Clube para apresentar o novo programa Auto Record e as novidades da programação da emissora para o segundo semestre de 2024. Record Brasília|Do R7 15/08/2024 - 10h31 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h36 ) ‌



Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

O evento foi bastante prestigiado; duzentos convidados compareceram ao local e puderam desfrutar de um ambiente sofisticado e icônico, rodeado de relíquias automotivas. Este ambiente exclusivo proporcionou a atmosfera ideal para a apresentação do programa que promete ser referência para os entusiastas de carros.

Divulgação RECORD Brasília CLAUDIO ANDRADE

O Auto RECORD chega para agregar valor à grade da emissora, com foco no universo automotivo. O programa trará conteúdos exclusivos, como dicas de manutenção, análises de veículos, tendências do mercado e muito mais, sempre com um olhar atento às inovações do setor. “Chegamos com a missão de mostrar, também, como a tecnologia está cada vez mais perto das nossas garagens. Os carros híbridos e elétricos, por exemplo, são realidade nas ruas. Mas como eles funcionam e quais as vantagens? O Auto RECORD está conectado com tudo isso e é um orgulho para toda a minha equipe fazer parte desse grande momento na RECORD”, conclui Clayton Sousa, apresentador do programa.

Além da apresentação do novo programa, a RECORD Brasília também divulgou as novidades de sua programação para o segundo semestre, que trará atrações e conteúdos imperdíveis, reforçando o compromisso da emissora em oferecer entretenimento de alta qualidade para o público. “Faz parte do DNA da RECORD produzir conteúdo que, além de tocar o coração das pessoas, também traz informação e entretenimento. As novidades são realmente empolgantes, e mal podemos esperar para vê-las no ar”, disse Luciano Tonon, diretor-geral da RECORD Brasília.