Edição KIDS do RECORD Nas Cidades encanta e celebra o Mês das Crianças em Samambaia Sul Um dia de diversão para toda a família, com atividades infantis, sorteios e o Caminhão de Prêmios Record Brasília|Do R7 29/10/2024 - 09h27 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h55 )

Divulgação RECORD Brasília jose luiz tavares

Na manhã deste sábado, dia 26 de outubro, a Expansão de Samambaia Sul foi palco de mais uma edição especial do RECORD Nas Cidades. Em comemoração ao Mês das Crianças, o evento foi planejado com muito carinho e diversão para o público infantil e atraiu mais de 6 mil pessoas, que puderam aproveitar um dia repleto de atividades e surpresas inesquecíveis.

A edição contou com brinquedos, algodão doce, pipoca, vídeo game e a presença de personagens para entreter as crianças. As dinâmicas interativas e atrações variadas proporcionaram um ambiente de lazer e alegria para toda a família.

Também ocorreu o sorteio do Caminhão de Prêmios, que realizou o sonho do grande sortudo da manhã. A RECORD Brasília agradece a presença de todos e reforça seu compromisso de continuar promovendo eventos para aproximar a emissora da comunidade do Distrito Federal.

Com o RECORD Nas Cidades, a RECORD Brasília segue levando entretenimento, prêmios e momentos de união às cidades do Distrito Federal. A próxima edição já está sendo preparada com novidades para surpreender ainda mais nosso público!

Divulgação RECORD Brasília