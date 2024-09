Explosão de audiência! Balanço Geral DF dispara na liderança com 30% a mais que a concorrência RECORD Brasília surpreende e deixa a concorrência para trás! Record Brasília|Do R7 11/09/2024 - 09h51 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h51 ) ‌



Divulgação RECORD Brasília

O programa Balanço Geral DF, transmitido pela RECORD Brasília, reafirmou sua posição de destaque na última segunda-feira (09/09). Durante a cobertura ao vivo da saída de Deolane Bezerra da prisão, com os apresentadores Fred Linhares e Sabrinna Albert no comando, o programa alcançou números impressionantes.

Com uma linguagem popular e conteúdo dinâmico, que mescla jornalismo e entretenimento, o Balanço Geral DF registrou uma audiência 30% maior que a segunda colocada. Além disso, o programa obteve um share de 28%, consolidando-se como a preferência do público no horário.

Os dados são da Kantar Ibope Media (Instar Analytics), referente ao dia 09 de setembro de 2024, no horário de 13h34, na região do Distrito Federal.