Golzinho da RECORD Brasília em parceria com o Capital SAF Futebol Clube reúne público recorde no Recanto das Emas Maior Golzinho de todos os tempos atraiu mais de mil pessoas para um dia de diversão e prêmios Record Brasília|Do R7 29/10/2024 - 09h43 (Atualizado em 29/10/2024 - 09h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD Brasília

Na última quinta-feira, dia 24 de outubro, a RECORD Brasília em parceria com o Capital SAF Futebol Clube realizaram uma edição histórica do Golzinho, atraindo mais de mil pessoas ao Centro Olímpico do Recanto das Emas. Em um formato simples e divertido, a ativação montou um mini-campo de futebol com dois gols, onde pessoas de todas as idades foram convidadas a participar e tentar a sorte ao marcar um gol.

Com arquibancadas cheias e grande interação do público, esta edição consagrou-se como o maior Golzinho já realizado. Os participantes que acertavam o gol ganharam prêmios instantâneos, como cadernos, caixas de bombons, garrafinhas e bolas de futebol, além de números para concorrer ao sorteio final de até 500 reais em dinheiro.

Para quem quer participar das próximas edições, é só ficar de olho nas redes sociais da RECORD Brasília, onde o local do próximo evento é sempre anunciado na semana.

Publicidade 1 / 3 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share RECORD Brasília