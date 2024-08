RECORD Brasília Celebra o Sucesso do JR Entrevista com Personalidades de Destaque Este é um momento de grande satisfação para a RECORD Brasília, que, através de suas produções, continua a ser um pilar de informação e debate de alto nível para toda a sociedade. Record Brasília|Do R7 29/08/2024 - 18h23 (Atualizado em 29/08/2024 - 18h23 ) ‌



Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília tem o orgulho de destacar o grande sucesso que o JR Entrevista tem alcançado, consolidando-se como uma referência no cenário jornalístico. As gravações realizadas em nossa praça têm trazido para os estúdios da emissora algumas das figuras mais importantes e influentes do Brasil e do mundo, reafirmando o nosso compromisso com a qualidade e relevância das informações que levamos ao público.

Só esse ano, o programa já teve a participação de pelo menos 30 grandes personalidades, como: Luís Roberto Barroso, presidente do STF, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, Nísia Trindade, ministra da Saúde, o senador Sergio Moro, entre outros.

A presença dessas personalidades reflete a confiança e a credibilidade que o JR Entrevista tem conquistado ao longo de sua trajetória. Este é um momento de grande satisfação para a RECORD Brasília, que, através de suas produções, continua a ser um pilar de informação e debate de alto nível para toda a sociedade.

O JR Entrevista segue firme em sua missão de trazer à tona discussões relevantes e de proporcionar ao público um acesso privilegiado aos principais tomadores de decisão do país e do mundo.