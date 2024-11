RECORD Brasília destaca-se no Mérito Varejista 2024 com homenagem a Neila Medeiros Sindvarejista reconhece contribuições de personalidades e empresas para o fortalecimento do comércio no DF Record Brasília|Do R7 28/10/2024 - 15h02 (Atualizado em 28/10/2024 - 15h02 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na noite de 24 de outubro, a RECORD Brasília celebrou o reconhecimento à apresentadora Neila Medeiros, do DF no Ar, uma das dez personalidades homenageadas na edição do Mérito Varejista 2024. Promovido pelo Sindvarejista, o evento foi desenvolvido para incentivar e fortalecer o comércio no Distrito Federal, destacando quem contribui para o desenvolvimento econômico e social na capital.

Em um discurso inspirador, Neila Medeiros ressaltou a parceria da RECORD Brasília com o comércio local e o compromisso de fomentar novas oportunidades e capacitação para a população. “Falamos muito sobre gerar empregos e capacitar profissionais, e o comércio é uma porta de entrada para tudo isso. Trabalhamos junto com o comércio e valorizamos profundamente o trabalho do Sindvarejista. E, para o Sindvarejista, sua emissora é a RECORD.”

Além de Neila, empresários e outras personalidades foram reconhecidos por suas contribuições ao desenvolvimento do DF. A escolha dos homenageados foi realizada em colegiado pela diretoria do Sindvarejista, que destacou o impacto de cada um para o fortalecimento do comércio e para a geração de empregos, inovação e produtividade.

Para a RECORD Brasília, a homenagem foi uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços com o setor comercial e reforçar seu papel de parceira do Sindvarejista na valorização e desenvolvimento da economia e do comércio local.

Divulgação RECORD Brasília