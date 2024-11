RECORD Brasília destaca sua força criativa no Pixel Show 2024 Emissora reforça seu posicionamento como maior produtora local e participa com palestra sobre Economia Criativa Record Brasília|Do R7 25/11/2024 - 15h04 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h04 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, a RECORD Brasília participou do Pixel Show, conferência que reúne profissionais e entusiastas das áreas de design gráfico, motion, ilustração, animação, arte de rua, fotografia e direção de arte. Realizado em Brasília, o evento é referência no cenário criativo e cultural.

Com um estande interativo, a RECORD Brasília reforçou seu posicionamento como a maior produtora local, destacando sua conexão com o público do Distrito Federal e entorno. A gerente de marketing da emissora, Ilza Gonçalves, contribuiu com uma palestra sobre Revitalização Urbana - Criatividade em espaços públicos e seu reflexo na vida cotidiana.

A presença na Pixel Show consolida o compromisso da RECORD Brasília com a inovação e a valorização da criatividade, reafirmando sua presença em eventos de grande porte na Capital Federal.

Divulgação RECORD Brasília