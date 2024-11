RECORD Brasília incentiva o esporte na Maratona Monumental Presença da emissora destaca conexão com o público e promove o evento Bora de Bike Record Brasília|Do R7 25/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 15h29 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

A RECORD Brasília marcou presença na Maratona Monumental, realizada nos dias 23 e 24 de novembro, com estande na entrega de kits e uma tenda interativa nos dias de corrida. A emissora reforçou seu compromisso com o incentivo à prática esportiva e a conexão com o público do Distrito Federal.

No sábado pela manhã, as crianças foram protagonistas na Maratona Kids, onde puderam se divertir, completar o percurso e garantir suas medalhas. À noite, foi a vez dos adultos nas corridas de 5 km e 10 km. O domingo foi marcado pela aguardada maratona (42km) e meia maratona (21km) , que celebraram o espírito esportivo e a superação dos atletas.

Durante todo o evento, os corredores tiveram a oportunidade de visitar a ativação da RECORD Brasília, tirar fotos no pódio e registrar o momento na cabine de fotos, criando memórias especiais do dia.

A emissora também aproveitou a ocasião para divulgar o Bora de Bike, evento que será realizado no dia 8 de dezembro, às 7h, no estacionamento 1 do Parque da Cidade. Com essas ações, a RECORD Brasília reforça seu papel de promotora do bem-estar e do esporte na região.

share Divulgação RECORD Brasília