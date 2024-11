RECORD BRASÍLIA recebe PROPEG pra uma manhã de acolhimento e conexão A RECORD Brasília apresentou as possibilidades de mídia e acolheu a PROPEG com a mais nova identidade visual e mais vibrante do CAFÉ COM A RECORD Record Brasília|Do R7 15/10/2024 - 14h45 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h45 ) twitter

Divulgação RECORD Brasília

Na última sexta-feira, dia 11, a RECORD Brasília abriu suas portas para receber a PROPEG, a primeira agência de comunicação a ser recebida com a nova identidade visual do CAFÉ COM A RECORD. O evento se caracteriza por ser uma série de encontros voltados a agências de publicidade, oferecendo um café da manhã especial e uma oportunidade única de conhecer de perto as possibilidades de veiculação de mídia na RECORD. A manhã também contou com um tour guiado pela emissora, onde os convidados puderam vivenciar o ambiente dinâmico da empresa.

Reforçando seu posicionamento como a “Emissora do Dengo”, a RECORD BRASÍLIA acolheu seus parceiros com mimos personalizados em parceria com a Dengo, mostrando todo o carinho que tem por seus parceiros. Além disso, aconteceu, um quiz exclusivo conduzido pelos Creators da casa, promovendo interação e diversão. A mensagem de acolhimento foi clara: “Nossa casa está sempre aberta para receber você.” A RECORD BRASÍLIA se prepara agora para receber novas agências, em encontros que prometem ser ainda mais enriquecedores e criativos.

