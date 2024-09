RECORD NAS CIDADES: edição especial em Brazlândia reforça campanha Feminicídio Zero no agosto lilás Em parceria com o Governo Federal, o evento foi marcado por ações que visaram conscientizar a comunidade sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Record Brasília|Do R7 02/09/2024 - 11h26 (Atualizado em 02/09/2024 - 11h31 ) ‌



Divulgação RECORD Brasília jose luiz tavares

Na manhã de sábado, 31 de agosto, Brazlândia foi palco de uma edição especial do RECORD Nas Cidades, onde a campanha Feminicídio Zero do agosto lilás ganhou destaque. Em parceria com o Governo Federal, o evento foi marcado por ações que visaram conscientizar a comunidade sobre a importância do combate à violência contra a mulher.

O RECORD Nas Cidades contou com apresentações culturais, dinâmicas no palco e atividades interativas, engajando o público e o envolvendo. Nessa edição especial, abordamos o agosto lilás, onde a campanha “Feminicídio Zero - Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada” traz a principal mensagem de perceber uma situação de violência contra a mulher, enfrentá-la e interrompê-la para que não chegue a um feminicídio, ato de violência extrema baseada em gênero.

Também ocorreu o tão esperado sorteio do Caminhão de Prêmios, o qual trouxe alegria a grande ganhadora, além de diversas premiações que chegaram no valor de até R$ 5 mil reais para os presentes.

Divulgação RECORD Brasília jose luiz tavares

O evento gratuito e aberto ao público, foi transmitido no programa Balanço Geral, edição de sábado, com a participação de aproximadamente 4 mil pessoas. “Com essa edição, o Record Nas Cidades reafirma seu compromisso em promover a conscientização e o bem-estar social, levando informação e entretenimento às comunidades do Distrito Federal. Estamos confiantes de que nas próximas edições continuaremos abordando temas que realmente importam e fazem a diferença para a população,” afirmou o Diretor Geral da Record Brasília, Luciano Tonon.