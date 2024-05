Balanço Geral nos Bairros movimentou a manhã de sábado no pátio da ALEGO com serviços e muita diversão Os participantes também concorreram ao sorteio de grandes prêmios, um dos pontos altos do evento

A edição de número 158 do Balanço Geral nos Bairros aconteceu no sábado, 25/05, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, levando uma série de serviços gratuitos e atrações para a população. Promovido pela RECORD Goiás, o evento teve como objetivo aproximar a comunidade dos serviços essenciais e proporcionar um dia de lazer e diversão.

Entre os serviços oferecidos estavam atendimentos médicos, como medição de pressão arterial e testes de glicemia, além de consultas jurídicas, corte de cabelo, atividades recreativas para crianças, e orientações sobre saúde e bem-estar. A ação contou com a participação de diversos profissionais voluntários e entidades parceiras que se dedicaram a atender a comunidade local.

Além dos serviços, o evento foi marcado pela distribuição dos superprêmios muito concorridos, como um caminhão de material para reforma e construção, um caminhão com eletrodomésticos, um enxoval para a casa toda, um ano de supermercado grátis e uma moto zero quilômetro, que foram sorteados ao longo do dia. As premiações visavam beneficiar diretamente os moradores presentes, proporcionando momentos de alegria e ajudando a suprir algumas necessidades imediatas.

A iniciativa do projeto reflete o compromisso da RECORD Goiás e parceiros em promover ações que contribuam para o bem-estar social e a qualidade de vida da população. Eventos como esse fortalecem a relação entre as instituições e a comunidade, criando um ambiente de apoio e colaboração mútua. E mês que vem tem mais Balanço Geral nos Bairros!

