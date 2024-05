Bora de Bike Noturno em comemoração ao Maio Amarelo agita a noite goianiense

Record Goiás |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RECORD Goiás

O Bora de Bike chegou à edição de número 37, em 11 de maio, e é um evento que tem agitado Goiânia, reunindo milhares de ciclistas para um passeio, desta vez, noturno pela cidade. A iniciativa da RECORD Goiás, que começou em 2012, é uma oportunidade para os ciclistas amadores e profissionais explorarem a cidade de uma maneira diferente, promovendo o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e incentivando a prática de atividades físicas.

Divulgação RECORD Goiás

Além de proporcionar uma experiência única de pedalar à noite, o Bora de Bike também busca promover a integração social e a conscientização sobre a importância da mobilidade urbana sustentável. Com uma grande adesão de participantes, o evento se destaca pela organização, segurança e pelo espírito solidário entre os participantes.

A popularidade do passeio é um reflexo do crescente interesse pelo ciclismo em Goiânia, uma cidade que cada vez mais busca alternativas saudáveis e ecológicas para o transporte e lazer de seus habitantes.

Divulgação RECORD Goiás

Ao final do percurso de 13 km, que teve como partida o pátio do DETRAN Goiás, os participantes que, além de ganharem kit´s promocionais, participaram do sorteio de seis bikes novinhas.

O Bora de Bike é uma excelente forma de explorar a cidade, conhecer novas pessoas e fazer parte de um movimento que valoriza a saúde e o meio ambiente e em junho, tem mais.