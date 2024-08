Diretor da RECORD convida Anatel e MCom para participarem do 11º Workshop de Tecnologia O encontro teve como objetivo discutir a nova tecnologia de TV 3.0 e formalizar o convite para Workshop , que será realizado na sede da RECORD, em São Paulo Record Emissoras|Do R7 08/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h51 ) ‌



Divulgação RECORD Emissoras

Nesta quinta-feira (8), José Marcelo Amaral, Diretor de Engenharia e Operações da RECORD, recebeu autoridades da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e do Ministério das Comunicações (MCom) na sede da ABRATEL (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), em Brasília.

O encontro teve como objetivo discutir a nova tecnologia de TV 3.0 e formalizar o convite para que a Anatel e o MCom participem do 11º Workshop de Tecnologia, que será realizado na sede da RECORD, em São Paulo.

Divulgação RECORD Emissoras

O Presidente da Anatel, Carlos Baigorri, foi recebido para um café, enquanto o Diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do MCom, Tawfic Awwad, o Diretor do Departamento de Radiodifusão Privada, Nelson Neto, e o Coordenador-Geral de Inovação, Regulamentação e Sistemas, Thiago Aguiar Soares, participaram de um almoço institucional.

Além dessas autoridades, o presidente da ABRATEL, Márcio Novaes, o diretor-geral Samir Nobre e o engenheiro técnico da entidade, Wender Souza, também acompanharam as agendas.

O Workshop de Tecnologia, organizado pela Superintendência de Rede da RECORD em conjunto com a Diretoria de Engenharia e Operações, ocorrerá no dia 23 de agosto e espera reunir mais de 100 profissionais das áreas de engenharia, técnica e operações que compõem a rede da emissora no país.

“Nesta edição, abordaremos assuntos como tecnologia para o setor de radiodifusão, negócios, além de temas que estão em voga, como Inteligência Artificial e TV 3.0, e as oportunidades que essas inovações trarão para o futuro da televisão aberta no país”, destacou José Marcelo.

