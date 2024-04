A 4ª Edição do Bora de Bike da RECORD Bahia bate recorde de público O evento reuniu mais de 5 mil pessoas, recorde de público em relação as edições anteriores. Com as inscrições, a emissora arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos.

Divulgação RECORD Bahia

No último domingo (28), a RECORD Bahia realizou a 4ª edição do Bora de Bike, um passeio ciclístico pelas ruas da Avenida Professor Magalhães Neto e orla de Salvador.

O Bora de Bike é um projeto social que tem por objetivo dar ênfase a importância da prática do ciclismo para a saúde e bem-estar. Com as inscrições, a emissora arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos. Estes donativos têm como destino o Projeto Nova Canaã, que transforma a vida de crianças e adolescentes do sertão baiano.

O evento reuniu mais de 5 mil pessoas, recorde de público em relação as edições anteriores. Entre os presentes estavam atletas, amantes do ciclismo, patrocinadores, autoridades políticas e as apresentadoras da RECORD Bahia Tiale Acrux e Jessica Smetak.

A orla da capital baiana foi tomada por um mar de gente pedalando pela saúde sob duas rodas. O repórter Matheus Ramos fez a animação da galera e manteve o público com energia e alegria, durante os 12km do percurso.

Ao final do passeio ciclístico em agradecimento pela participação, a RECORD Bahia realizou sorteio de brindes, foram entregues: kits da Casa de Apostas, vouchers da Embaixador Móveis e DiFábrica Calçados, kits da Nutri Master, 3 óculos da Chacal, 3 bicicletas oferecidas pelo Shopping Bela Vista e kits contendo capacete e luvas concedidos pela emissora.

Bora de Bike RECORD Bahia, um dos eventos esportivos mais amado pelos baianos!

