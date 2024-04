Bora de Bike da RECORD Bahia tem inscrições esgotadas em apenas 2 dias! Com o objetivo de mostrar a importância do ciclismo para a saúde e bem-estar, a emissora realiza a 4° edição desse projeto especial que reúne atletas, amantes do ciclismo e telespectadores.

Neste domingo (28), às 8h30, a RECORD Bahia promove o primeiro Bora de Bike de 2024, na Avenida Professor Magalhães Neto, em Salvador.

Com o objetivo de mostrar a importância do ciclismo para a saúde e bem-estar, a emissora realiza a 4° edição desse projeto especial que reúne atletas, amantes do ciclismo e telespectadores, para um passeio ciclístico repleto de animação, alegria e muitos prêmios.

Esse evento social é sempre um sucesso entre os soteropolitanos. Na primeira edição desse ano as inscrições esgotaram em apenas 2 dias. A entrega dos kits para os inscritos será feita mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, os alimentos arrecadados serão doados para o projeto nova Canaã.

O Bora de Bike da RECORD Bahia tem um percurso de 12km e para manter o público com muita energia, a animação do trajeto será feita pelo apresentador Matheus Ramos. Ao final do passeio em agradecimento pela participação, a emissora fará sorteio de brindes para o público presente.

Bora de Bike RECORD Bahia, um dos eventos esportivos mais aguardados pelos baianos!