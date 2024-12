RECORD Bahia promove ações no Mês da Consciência Negra para fortalecer a diversidade e inclusão no ambiente corporativo Essas ações proporcionaram aos colaboradores uma experiência intensa e reflexiva sobre a importância do respeito à diversidade racial Record Bahia|Do R7 04/12/2024 - 10h16 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h16 ) twitter

Divulgação RECORD Bahia

Reconhecida como a primeira emissora de televisão da Bahia, com 64 anos de existência e situada na cidade mais negra fora do continente africano, a RECORD Bahia liderou um ciclo de atividades voltadas à formação educacional e palestras transformadoras. Essas ações proporcionaram aos colaboradores uma experiência intensa e reflexiva sobre a importância do respeito à diversidade racial, durante o Mês da Consciência Negra, reafirmando seu compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente corporativo e além dele.

Divulgação RECORD Bahia

Entre as iniciativas, destaca-se a produção de uma série documental exclusiva intitulada Transformando Atitudes: Construindo um Futuro de Igualdade, exibida internamente e na intranet da emissora. O material trouxe depoimentos de colaboradores sobre suas vivências e reflexões, destacando a importância da representatividade e da luta antirracista.

Além disso, a emissora promoveu um ciclo de palestras, online e presencial, em parceria com a Azuelê Educação e Consultoria Antirracista e o Conselho Municipal de Comunidades Negras de Salvador. Com o tema “A Importância da Diversidade e Inclusão no Espaço de Trabalho”, os encontros capacitaram os colaboradores a adotar práticas inclusivas e a entender o impacto positivo de um ambiente laboral diverso e equitativo.

A programação foi encerrada com a palestra Desconstrução do Racismo: Uma Abordagem Geográfica na Luta Contra o Preconceito, ministrada por Celso Petitinga, colaborador da RECORD Bahia no setor de Operações e geógrafo de formação. Ele ofereceu uma perspectiva única sobre o racismo e sua manifestação nas diversas dimensões da sociedade, especialmente no contexto geográfico e social da Bahia.

Essas ações vão além de um simples compromisso com o antirracismo no ambiente de trabalho, gerando reflexões e aprendizados que se estendem para fora da emissora. Para a RECORD Bahia, iniciativas como essas são fundamentais para garantir que a luta contra o racismo seja contínua e eficaz, contribuindo para a construção de um futuro mais igualitário tanto no espaço corporativo quanto na sociedade como um todo.

