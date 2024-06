RECORD BAHIA realiza a 4ª edição da Corrida de Rua no Farol da Barra A Corrida de Rua da RECORD BAHIA é um dos eventos esportivos de sucesso mais aguardados pelos atletas e amantes do esporte

Divulgação RECORD Bahia (ROLNIC)

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva, a RECORD BAHIA realizou no último domingo, dia 9 de junho, a 4ª edição da Corrida de Rua em parceria com a Rádio Salvador FM.

Os atletas se desafiaram, persistiram e atravessaram a linha de chegada tendo como vista um dos cartões postais mais bonitos da capital baiana, o Farol da Barra. Antes da largada realizaram alongamento descontraído com a orientação de um instrutor e ao retornar curtiram um som ao vivo com a banda (Vitêra) até o momento da premiação. Foram entregues mais de 16 mil reais em prêmios para os vencedores. As apresentadoras Jessica Smetak, Tiale Acrux e os repórteres Pedro Sento Sé e Yula Braga, representaram a RECORD Bahia na entrega dos prêmios e troféus.

Divulgação RECORD Bahia (ROLNIC)

Estiveram presentes mais de 3.000 pessoas e o evento ofereceu uma estrutura completa com pontos de hidratação, stand de massagem, guarda-volumes, segurança e kit de alimentação. Atletas e visitantes puderam explorar a arena esportiva e todas as grandes ações diferenciadas dos patrocinadores do evento, dentre elas: Dinâmica e ação promocional para os participantes com entrega de copos personalizados e sacolas sustentáveis. As ativações promocionais permitiram de forma estratégica que as marcas criassem novos laços com o público, através de experimentações e lembranças positivas, qualificando ainda mais os seus produtos e serviços.

O projeto especial Corrida de Rua da RECORD BAHIA é um dos eventos esportivos de sucesso mais aguardados pelos atletas e amantes do esporte. Em 2025 tem muito mais!

