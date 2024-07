RECORD Bahia realizou mais um Balanço Geral nos Bairros de sucesso em Cajazeiras A RECORD Bahia é a emissora pioneira na realização do Balanço Geral nos Bairros. Há mais de 13 anos esse projeto ajuda a população carente com um olhar social e acolhedor.

Divulgação RECORD Bahia

No último sábado (29), Cajazeiras recebeu mais uma vez de braços abertos o Balanço Geral nos Bairros, realizado na Arena Pronaica pela RECORD Bahia.

Cajazeiras foi palco de muita alegria, prestação de serviços e entretenimento. Das 11h às 15h a comunidade pode aproveitar diversos serviços, dentre eles: Intermediação de mão de obra; Agendamento para emissão de RG; Atendimento e orientação ao consumidor; Massoterapia; Vacinação antirrábica; Adoção de Pet; Aferição de pressão e glicemia; Corte de cabelo; Emissão de certidão de nascimento e casamento; Assessoria Jurídica: Aposentadoria e revisão de contrato de financiamento veicular, cartão de crédito e empréstimos; Distribuição de sucos, refrigerantes e picolés.

Divulgação RECORD Bahia

A equipe da RECORD Bahia esteve presente e realizou a apresentação do Balanço Geral BA ao vivo, das 13h às 15h, para toda Bahia. Os apresentadores José Eduardo, Jessica Smetak, Tiale Acrux e Matheus Ramos, fizeram do Balanço Geral nos Bairros mais que um programa especial, um evento repleto de emoção e solidariedade. O evento contou também com a presença do Prefeito de Salvador, Bruno Reis.

Além da prestação de serviços não podia faltar entretenimento, distribuição de brindes e animação. Parceiros do evento realizaram entrega de prêmios para a comunidade, o Baianão Móveis premiou uma família com um caminhão de prêmios, o Atacadão dos Pisos participou com a entrega de 40m2 de pisos para casa, a Uninassau realizou o sonho da graduação com a entrega de um bolsa de Estudos 100% EAD na área de Psicologia e a 4X Soluções através de uma dinâmica, entregou uma super TV de 50 polegadas. A animação do público ficou por conta da participação especial do cantor Kart Love, que fez todo mundo dançar e balançar geral.

A RECORD Bahia agradece a todos os patrocinadores, parceiros e a comunidade de Cajazeiras. Juntos fizemos um Balanço Geral nos Bairros de sucesso, repleto de emoção e solidariedade.

Nos encontraremos em breve na 3ª edição!

Divulgação RECORD Bahia