RECORD Bahia realizou o 1° Balanço Geral nos Bairros de 2024 Com um público estimado em mais de 3.000 pessoas, o estacionamento do Salvador Norte Shopping foi palco de muita alegria, prestação de serviços, energia e entretenimento

Divulgação RECORD Bahia

A RECORD Bahia realizou no último sábado (6), o 1° Balanço Geral nos Bairros de 2024 no estacionamento do Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

O Balanço Geral nos Bairros é realizado há mais de 13 anos pela emissora e tem como principal objetivo, ajudar a população carente da capital baiana que precisa de um olhar social e acolhedor. Com um público estimado em mais de 3.000 pessoas, o estacionamento do Salvador Norte Shopping foi palco de muita alegria, prestação de serviços, energia e entretenimento.

Das 11h às 15h a população pode aproveitar diversos serviços, dentre eles: Design de sobrancelha; Penteados femininos; Capacitação de jovens; Intermediação de mão de obra; Agendamento para emissão de RG; Atendimento e orientação ao consumidor; Massoterapia; Vacinação antirrábica; Adoção de Pet; Noções de trânsito para crianças; Aferição de pressão e glicemia; Atendimento psicoterapêutico para mulheres; Assistência jurídica e orientações sobre a importância da reciclagem e cuidados com o meio ambiente.

A equipe da RECORD Bahia esteve presente e realizou a apresentação do Balanço Geral ao vivo, das 13h às 15h, pra toda Bahia. Os apresentadores José Eduardo, Jessica Smetak e Adelson Carvalho, fizeram do Balanço Geral nos

Bairros mais que um programa especial, um evento de emocionante e repleto de solidariedade.

Divulgação RECORD Bahia

E é claro que não podia faltar entretenimento, muita música, distribuição de brindes e animação. Parceiros do evento realizaram entrega de prêmios para a comunidade, Embaixador Móveis premiou uma família com um caminhão de prêmios, a Shineray Motos presenteou um jovem que teve a moto roubada com outra zero quilometro e a 4X Soluções através de uma dinâmica, entregou uma super TV de 50 polegadas.

EdCity fez a alegria da galera com sua participação especial, cantando os melhores hits da carreira e suas novas apostas de sucesso. O público não ficou parado, balançou geral, foi mais que sensacional, foi MASSA!

A RECORD Bahia agradece a todos os patrocinadores, parceiros e a comunidade de São Cristóvão, juntos fizemos a primeira edição do ano ser um grande sucesso!

Em breve teremos a segunda edição do ano!

