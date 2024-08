Antenados inicia nova temporada “Na Rua” a partir deste sábado (10) na TV Antena 10 Atração é comandada pelos jornalistas Nathalia Carvalho e Victor Melo TV Antena 10|Do R7 07/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h12 ) ‌



Divulgação TV Antena 10

Após quatro programas ao vivo do litoral do Piauí, o Antenados inicia, neste sábado (10), a temporada “Na Rua” a partir das 13h30. Os jornalistas Nathalia Carvalho e Victor Melo comandarão as duas primeiras edições no Vichy Café, estabelecimento localizado na zona Leste de Teresina, e depois do Roots Pub.

No primeiro programa, o Antenados na Rua dá dicas de como voltar à rotina saudável após o período de férias. O nutricionista Danilo Melo e o educador físico Lucas Rodrigues falarão sobre o tema no estúdio. Além deles, a atração também receberá o influencer Alysson Tendência que comentará sobre seu trabalho nas redes sociais.

Assista ao programa Antenados na Rua neste sábado (10), depois do Fala Piauí, às 13h30, na TV Antena 10, no Youtube e no A10mais.com.