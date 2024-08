Eleições 2024: TV Antena 10 entrevista candidatos à prefeitura de Teresina a partir do dia 2 de setembro Cada candidato (a) terá 25 minutos de duração para apresentar propostas para a capital em entrevista ao vivo na Bancada Piauí TV Antena 10|Do R7 26/08/2024 - 12h32 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h32 ) ‌



Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, inicia no próximo dia 2 de setembro, das 14h30 às 14h55, as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Teresina nas eleições 2024. Cada candidato (a) terá 25 minutos de duração para apresentar, ao vivo, suas propostas e projetos para a capital piauiense. A sabatina será comandada pela jornalista Sayuri Sato dentro do telejornal “Bancada Piauí”. A ordem das entrevistas foi estabelecida com os representantes dos candidatos durante reunião realizada na emissora no dia 8 de agosto. Entre os dias 2 a 13 de setembro, a TV Antena 10 entrevistará os 9 candidatos ao cargo de prefeito da capital piauiense. A entrevista será ao vivo no 10.1, com transmissão simultânea no A10mais.com e no Youtube.

Veja a ordem das entrevistas:

02/09: Telsírio Alencar (Mobiliza)

03/09: Fábio Novo (PT)

04/09: Sílvio Mendes (UB)

05/09: Dr. Pessoa (PRD)

06/09: Lourdes Melo (PCO)

09/09: Professor Tonny (Novo)

10/09: Geraldo Carvalho (PSTU)

11/09: Santiago Belizario (UP)

13/09: Francinaldo Leão (PSOL)

O projeto Eleições 2024, o voto na RECORD começou no final do mês de julho com uma intensificação dos conteúdos políticos na programação local da TV Antena 10, além da divulgação de pesquisas e análises sobre as disputas nos municípios do Piauí.

Debate será em setembro

O debate da TV Antena 10 com os candidatos à prefeitura de Teresina está marcado para ocorrer no dia 28 de setembro, pela primeira vez em horário nobre, das 21h às 23h15, sob o comando de Beatriz Ribas. A data será seguida pelas demais afiliadas da RECORD pelo país. Uma nova reunião com os representantes será realizada em breve para definir os detalhes da participação dos candidatos ao pleito municipal.