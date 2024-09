Pode Entrar comemora 1 ano no ar com muita diversão e alegria no Beach Park Mônica Freitas e Carlos Gaeth apresentam programa especial nos dias 11, 12 e 13 de setembro a partir das 15h na TV Antena 10 TV Antena 10|Do R7 10/09/2024 - 10h52 (Atualizado em 10/09/2024 - 10h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Programa Pode Entrar completa um ano de muito sucesso na grade da TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí. Para comemorar a data, entre os dias 11 a 14 de setembro, às 15h, o telespectador vai poder acompanhar uma edição pra lá de especial que foi gravada no Beach Park, maior parque aquático da América Latina, em Aquiraz, Ceará.

Divulgação TV Antena 10

Há 1 ano, a atração, que é comandada por Mônica Freitas e conta com o apoio de Carlos Gaeth, exibe conteúdos especiais, entrevistas, fofocas e muito mais. No “Pode Entrar Beach Park”, os apresentadores se aventuraram nos brinquedos mais radicais do parque e experimentaram o melhor da culinária local.

Divulgação TV Antena 10

Nesta semana, o programa também apresentará uma entrevista muito especial com o humorista Adamastor Pitaco, que falou sobre o sucesso de seu personagem ‘Lindão’ e sua longa carreira como artista. Acompanhe a partir desta quarta (11), às 15h no 10.1 e no A10mais.com.