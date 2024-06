TV Antena 10 anuncia “Piauí no Ar”, novo telejornal das manhãs com Thracy Oliveira; estreia dia 1º A partir do dia 1º de julho, às 6h10, telespectador (a) poderá acompanhar um novo jornal nas manhãs da afiliada à RECORD

A partir do dia 1º de julho os telespectadores da TV Antena 10, afiliada à RECORD, vão poder conferir uma super novidade: o novo telejornal Piauí no Ar vai chegar para trazer muito mais informação e interação com o público pelas manhãs. A experiente jornalista Thracy Oliveira, que hoje está à frente do Balanço Geral Manhã, continua fazendo companhia ao telespectadores durante as primeiras horas do dia, mas agora no comando do Piauí no Ar, que será exibido de segunda a sexta, das 6h10 às 7h40, ao vivo.

A apresentadora Thracy Oliveira contou que o Piauí no Ar vai chegar com um formato diferente e que vai aproximar cada vez mais os telespectadores da informação. Segundo ela, a expectativa é fazer com que os piauienses fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no estado logo cedo.

“É um programa feito especialmente para o telespectador e que traz um dinamismo e um jornalismo diferenciado com reportagens especiais, links de municípios e prestação de serviço, que eu acho que hoje é o que é mais importante pra população. Teremos nossa atualização do Portal A10+, que é algo que não pode faltar. A TV Antena 10 não é só televisão, é um grupo de comunicação; ela tem um portal, que é um portal atualizado 24 horas e que traz essas informações que são importantes, completas e com credibilidade pro nosso telespectador. E o Piauí no Ar vai ser isso, ele vai ser essa referência pra população pela manhã”, explicou.

Há 4 anos na TV Antena 10, Thracy contou que já enfrentou muitos desafios, mas que todos foram importantes para construir a carreira que tem hoje. A jornalista começou na casa em 2020, como repórter, e em 2023 aceitou ser a apresentadora do Balanço Geral Manhã, importante telejornal da afiliada da RECORD no Piauí.

“Eu vivo o jornalismo diariamente, eu gosto muito de ser jornalista, de apurar informações, de conseguir trazer isso pro telespectador. Com a informação você pode mudar vidas, transformar realidades e eu levo isso pra vida. Eu entrei na TV Antena 10 em 2020, já tenho 4 anos de casa, e nesse intervalo de tempo já fui repórter ao longo de 3 anos e depois me lançaram esse desafio de apresentar, desde outubro do ano passado, o Balanço Geral Manhã. Eu aprendi muito e aprendo todos os dias com a equipe, eles são incríveis”, relatou a apresentadora.

Thracy contou ainda o que o público fiel e que a acompanha de segunda a sexta-feira, de 06h10 às 07h40, pode esperar do novo Piauí no Ar.

“A principal diferença entre o Balanço Geral Manhã e o Piauí no Ar é que o novo jornal chega em um formato diferente pro telespectador. Ele é mais informativo. A nossa intenção é fazer com que o público saia de casa com a informação que ele precisa pro dia a dia. É um jornalismo que se apresenta pro telespectador de uma forma diferente. Mais informativo, direto e sério”, finalizou.

Segundo o diretor de jornalismo da TV Antena 10, Marcelo Gomes, a mudança de nome do BG Manhã para Piauí no Ar faz parte de um novo padrão que a RECORD já tem adotado em alguns estados.

“Há um tempo essa mudança era analisada, mas aguardamos o momento certo para executar. Há mais de 7 meses, a Thracy Oliveira tem realizado um grande trabalho à frente do BG Manhã. Além dela, hoje temos correspondentes ao vivo de várias partes do estado, ao vivo na capital, e queremos fortalecer isso com esse novo nome. Tenho certeza que, assim como em outros estados, a versão no AR também será um sucesso aqui no Piauí. Estamos muito animados para o novo projeto”, disse.

Acompanhe a estreia no dia 1 de julho a partir das 6h10 no 10.1, no A10mais.com e nas parabólicas da Banda KU.