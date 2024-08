TV Antena 10 exibe, neste sábado (03), melhores momentos do Estação Verão 2024 Atração será transmitida das 13h30 às 15h sob o comando de Nathalia Carvalho e Victor Melo TV Antena 10|Do R7 01/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, transmite neste sábado (03), a partir das 13h30, os melhores momentos do Estação Verão 2024 sob o comando de Nathalia Carvalho e Victor Melo. A atração, que foi exibida durante todo o mês de julho, contará com reportagens especiais sobre os municípios de Ilha Grande, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Parnaíba.

Neste ano, o Estação Verão foi inserido dentro do programa “Antenados”. O projeto mostrou as belezas e encantos de cada região, além da cultura e geração de renda de moradores que vivem no litoral do Piauí. Ao todo foram 4 edições produzidas ao vivo direto da Lagoa do Portinho, um do principais pontos turísticos de Parnaíba.

Com o sucesso comercial e de audiência, o Estação Verão tem edição garantida em 2025 na programação local da TV Antena 10. Neste sábado (03), das 13h30 às 15h, o telespectador poderá acompanhar os melhores momentos da edição 2024 no canal 10.1, Youtube, nas parabólicas da Banda KU e no A10mais.com.