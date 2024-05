TV Antena 10 fará cobertura completa de evento junino em Teresina

Alto contraste

Divulgação TV Antena 10

O maior São João de Teresina, o Arraiá da Capitá, ocorrerá entre os dias 29 de maio a 1 de junho no complexo Turístico da Ponte Estaiada, em Teresina. A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, será a emissora oficial da festa popular que contará com entrada gratuita.

A programação vai contar com os shows de Márcia Fellipe, Taty Girl, Mara Pavanelly e Manin Vaqueiro. O organizador do evento, Vicente Gomes, garantiu que a terceira edição do evento será tão grande quanto as anteriores.

“O que podemos esperar é o que nas outras edições tivemos, muita animação, muita gente participando dos eventos e apresentações de grandes nomes do forró. Já temos essa dinâmica de trazer grandes nomes e, melhor ainda, de forma gratuita para a população. Esse ano não será diferente”, disse.

Vicente ainda convidou todos da capital, dos municípios e estados vizinhos a prestigiarem o evento, que será gratuito. “Esperamos a grande participação do público, não só de Teresina. É o Arraiá da Capitá, mas é o arraiá de todo o Piauí, do Maranhão, do Ceará, de todos os convidados”, finalizou.

Neste ano, o evento contará com a cobertura completa na programação da TV Antena 10, nos dias 29 a 31 de maio, e no dia 1 de junho, o Arraiá da Capitá será transmitido ao vivo pela emissora, no canal 10.1, no Youtube e A10mais.com. O objetivo da parceria é mostrar, para todo o Piauí, a grandeza do Arraiá da Capitá.