TV Antena 10 prepara programação especial em comemoração aos 172 anos de Teresina nesta sexta (16) Emissora contará com dois programas especiais em homenagem à capital piauiense 13/08/2024 - 10h57



Divulgação TV Antena 10

Em comemoração aos 172 anos de Teresina, a TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, exibe nesta sexta-feira (16) dois programas especiais sobre a capital piauiense. O primeiro será o “Teresina 172 anos no coração da gente”, que será exibido das 13h50 às 15h30, sob o comando das apresentadoras Mônica Freitas e Sayuri Sato; a atração será realizada direto do restaurante Flutuante, na zona Norte da capital. Nela, o telespectador poderá acompanhar reportagens especiais sobre o município envolvendo o turismo, gastronomia e história.

Excepcionalmente na sexta-feira (16) não serão exibidos os programas Bancada Piauí e Pode Entrar. Ainda no feriado, a TV Antena 10 transmitirá o Conversa Franca, ao vivo, direto do BellaCasa Colonial Café, estabelecimento localizado na zona Leste da capital. Neste dia, o telejornal, comandado por Beatriz Ribas, começará às 19h, e também contará com reportagens especiais sobre a capital do Piauí.

“Queremos mostrar o que há de melhor em Teresina. Suas tradições, personagens, histórias, cultura, gastronomia e muito mais. Há dias, nossas equipes estão produzindo conteúdos enriquecedores sobre a capital piauiense e o pessoal de casa vai poder acompanhar tudo isso no feriado. Preparamos dois programas especiais, mas além disso, o telespectador também seguirá acompanhando os nossos telejornais que estarão ao vivo e informando sobre tudo que acontece na capital e no estado”, destacou Marcelo Gomes, diretor de jornalismo da emissora.

Veja como ficará a grade local da TV Antena 10 no feriado de 16 de agosto

6h10: Piauí no Ar

7h40: Bom Demais

11h50: Balanço Geral Piauí

13h50: Teresina 172 anos no coração da gente

18h: Cidade Alerta Piauí

19h: Conversa Franca especial aniversário de Teresina

Os programas especiais serão transmitidos também pelo Youtube, A10mais.com e nas parabólicas da Banda KU. As reportagens produzidas pelas atrações serão divulgadas nos perfis da @tvantena10 e @portala10mais no instagram.