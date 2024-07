TV Antena 10 promove “Estação Verão Antenados” durante todo o mês de julho no litoral do Piauí A atração será exibida ao vivo das 13h30 às 15h sob o comando de Nathalia Carvalho e Victor Melo

Divulgação TV Antena 10

Nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho, a TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, promoverá o “Estação Verão” que, neste ano, será incorporado dentro do programa Antenados sob o comando de Nathalia Carvalho e Victor Melo a partir das 13h30. A primeira edição do projeto foi exibido em 2023 e agora volta à grade da emissora com quatro edições ao vivo direto da Lagoa do Portinho, em Parnaíba, no litoral do estado.

Durante todo mês de julho, o Estação Verão Antenados contará com reportagens especiais, música, brincadeiras, gastronomia, convidados e muito mais. Os quatro programas, ao vivo, contarão com conteúdos produzidos nos municípios de Ilha Grande, Luís Correia, Cajueiro da Praia e Parnaíba. Na atração, o telespectador conhecerá as belezas, encantos e tradições de cada região.

“O Antenados que já vem com essa pegada diferente, traz uma série de reportagens, passeios, as delícias da gastronomia do nosso litoral e muito mais neste especial de férias que com certeza vai animar suas tardes de sábado. Estou muito animada pra mostrar tudo que preparamos pra vocês,” destacou a apresentadora Nathalia Carvalho.

O apresentador Victor Melo também comentou sobre a estreia do projeto e como ele fortalecerá, ainda mais, o Antenados que há quase 4 meses se destaca na grade como um produto versátil na TV piauiense. “Vai ser um momento muito incrível, com reportagens sobre toda a região. Um olhar diferente, algo que vocês nunca viram. Vamos falar sobre turismo, cultura e moda. Será muito especial estar todos os sábados em uma das regiões mais belas do nosso estado, com o Antenados ao vivo para nossa audiência”, completou.

O Estação Verão Antenados será exibido aos sábados, das 13h30 às 15h, no canal 10.1, no Youtube da TV Antena 10, no A10mais.com e nas parabólicas da Banda KU. O telespectador também poderá acompanhar a cobertura completa da atração nos perfis @pgmantenados, @tvantena10 e @portala10mais no Instagram.