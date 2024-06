TV Antena 10 transmitiu Arraiá da Capitá neste sábado (01) para todo o Piauí

Alto contraste

Divulgação TV Antena 10

A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, transmitiu neste sábado (01), a partir das 23h15, o Arraiá da Capitá, maior evento junino da capital piauiense. A transmissão, que teve início às 22h no Youtube e seguiu na TV após “A Grande Conquista”, foi comandada pela jornalista Stefhania Fernandes.

O programa, foi transmitido direto do complexo turístico da Ponte Estaiada, na zona Leste de Teresina, contou com links ao vivo, reportagens especiais e convidados. A primeira parte teve início às 22h no Youtube da TV Antena 10 e no A10mais.com. Depois, às 23h15, a transmissão iniciou na TV para todo o Piauí e nas parabólicas da Banda KU.

No sábado (01), a cantora Taty Girl fechou o evento com chave de ouro. O Arraiá da Capitá foi realizado nos dias 29 de maio a 1 de junho, com entrada gratuita.