Vem aí RECORD Cup TV Antena 10, evento de beach tennis que ocorrerá em Teresina; saiba tudo!

Acompanhando o movimento do esporte que está em constante crescimento no Piauí, TV Antena 10 e a Play Beach Tennis, promovem neste mês de junho a “RECORD Cup TV Antena 10″, válida como a 6ª etapa do Circuito Piauiense de Beach Tênis. A competição vai reunir competidores que buscam cada vez mais se profissionalizar dentro do circuito.

“Beach tennis tem uma relevância muito grande no estado, temos hoje um número bem significativo de praticantes e o mais importante é que a gente observa que cada vez mais os praticantes estão levando a modalidade a sério. Estão buscando competições, estão buscando praticar, estão buscando se profissionalizar, além do que é mais importante é que a juventude está entrando na modalidade”, afirma Fernanda Carrilho, proprietária da Play Beach Tennis.

A competição será realizada na Play Beach Tennis, arena mais antiga da capital e que participa diretamente do fortalecimento do esporte no Piauí. Um levantamento aponta que a modalidade hoje no estado já possui mais de 4 mil adeptos, entre competidores e não competidores. Com isso, para disputa da RECORD Cup TV a expectativa é de superar os 400 inscritos.

“Esse é o nosso segundo evento esportivo no ano. A gente começou com a Taça da Comunidades e agora entra com o beach tênis que é uma tendência hoje em Teresina. Esse evento vai ser nos três finais de semana incluindo a competição mundial. A tendência é que com a força da TV seja de crescimento”, afirma Bruno Stênio, diretor comercial da TV Antena 10.

A RECORD Cup TV acontece em dois finais de semana, entre os dias 27 a 30 de junho e 4 a 7 de julho na Play Beach Tennis. As inscrições para RECORD Cup TV começam na próxima segunda-feira (10) pelo aplicativo Tênis Integrado.

Já a Etapa mundial da FBT 50 Rede Cacique será disputada entre os dias 17 e 20 de julho e a TV Antena 10 entra como parceira no evento.

