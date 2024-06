Wesley Safadão, Joelma e muito mais: TV Antena 10 transmite 4 dias do Festeja São Pedro do Piauí, no Youtube Evento junino reunirá atrações de peso entre os dias 16 a 22 de junho em São Pedro do Piauí

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Antena 10

Entre os dias 16 a 22 de junho, o município de São Pedro do Piauí realizará o maior evento junino da região: Festeja São Pedro com grandes atrações de peso, entre elas, Weslley Safadão, Joelma, Maiara & Maraísa e muito mais. A TV Antena 10, afiliada à RECORD no Piauí, transmitirá 4 dias de festa ao vivo no canal no Youtube.

Com uma programação de tirar o fôlego, o Festeja São Pedro reunirá atrações locais e artistas que bombam no Nordeste, entre eles, Seu Desejo com Yara Tchê e Alessandro Costa, Mara Pavanelly, Sâmya Maia, ex-Magníficos e vários outros. O evento terá entrada gratuita. A TV Antena 10 fará a transmissão dos dias 16, 18, 20 e 21 de junho.

No dia 22 de junho, a partir das 23h15 tem a transmissão do São João do Nordeste ao vivo para todas as afiliadas da RECORD no Nordeste e a TV Antena 10 fará um link ao vivo direto de São Pedro do Piauí mostrando todos os detalhes do evento e da última noite. Acompanhe tudo no Youtube.com/TVAntena10 e também no A10mais.com