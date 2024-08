Atalaia Geek Gamer 2024 promete movimentar Aracaju com três dias de muita cultura pop e games Campeonatos reunirão os melhores jogadores de Sergipe e de outros estados TV Atalaia|Do R7 27/08/2024 - 17h29 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Atalaia

Entre os dias 20 e 22 de setembro de 2024, o maior evento de games e cultura pop de Sergipe, o Atalaia Geek Gamer 2024, será promovido pela Tv Atalaia em parceria com a Federação Sergipana de Futebol Digital.

O Atalaia Geek Gamer 2024 traz uma diversidade de atividades que vão encantar tanto os gamers quanto os amantes da cultura pop.

O público poderá desfrutar de uma incrível Feira Geek, curtir os desafios do Just Dance, competir na Arena Gamer PS5, experimentar a imersão da Realidade Virtual e registrar momentos inesquecíveis no Ring LED 360.

Para os nostálgicos, os Retrô Games trarão de volta os clássicos dos videogames. Os campeonatos de e-sports são um dos grandes destaques do evento, incluindo as competições de EA FC 2024, E-Football 2024 PS5 e E-Football Mobile. As disputas acontecerão durante todo o final de semana.

‌



Os campeonatos prometem reunir os melhores jogadores de Sergipe e de outros estados em uma batalha acirrada por títulos e prêmios.

No sábado, o evento conta ainda com apresentações de K-pop, com performances de solo, duplas e grupos. No domingo, o Desfile de Cosplays promete ser um dos momentos mais aguardados, com categorias para crianças e adultos, proporcionando um espetáculo de criatividade.

‌



O Atalaia Geek Gamer 2024 se despede com um show da banda Bad Name, celebrando três dias intensos de muita diversão e competição.

O acesso é gratuito.