Não conseguiu assistir ao debate das eleições 2024 ao vivo? Confira a gravação na íntegra Evento foi promovido pelo Sistema Atalaia de Comunicação, com transmissão simultânea ao vivo TV Atalaia|Do R7 27/08/2024 - 17h19 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h19 ) ‌



Divulgação TV Atalaia

Na terça-feira (20 de agosto) aconteceu o primeiro Debate Eleitoral de 2024, promovido pelo Sistema Atalaia de Comunicação, entre candidatos e candidatas à prefeitura de Aracaju.

Mediados pelo apresentador Gilvan Fontes, participaram do debate os candidatos Candisse Carvalho (PT), Danielle Garcia (MDB), Emília Corrêa (PL), Luiz Roberto (PDT), Niully Campos (Psol) e José Paulo Leão (Novo), que disputam o primeiro turno das eleições.

Com transmissão simultânea pela TV Atalaia (8.1) e pelas rádios Nova Brasil FM (93.5), Transamérica Aracaju (90.5), Rádio Cidade FM (99.5), e pelo canal oficial do Youtube da TV Atalaia, o debate promoveu a inclusão com a tradução em libras.

Para quem não conseguiu acompanhar a transmissão ao vivo, a gravação está disponível no canal do YouTube da emissora: