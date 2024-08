Terceira etapa do Campeonato Sergipano de Kart será realizada no dia 31 de agosto Competição terá transmissão ao vivo pelo Youtube e pelo canal da emissora TV Atalaia TV Atalaia|Do R7 05/08/2024 - 14h32 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h32 ) ‌



Divulgação TV Atalaia

A terceira etapa do Campeonato Sergipano de Kart 2024 já tem data confirmada: 31 de agosto. A competição acontecerá no Kartódromo Emerson Fittipaldi, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju, com entrada gratuita. A partir das 14h, mais de 20 pilotos irão se enfrentar em uma disputa eletrizante, prometendo muita adrenalina e velocidade para os fãs do esporte.

A TV Atalaia estará à frente da transmissão ao vivo, proporcionando uma cobertura esportiva de alta qualidade. Os espectadores poderão acompanhar todos os detalhes da corrida tanto pelo canal da emissora na TV, quanto pelo YouTube, através deste link.

O evento conta com o apoio de parceiros como a Associação Brasileira de Karts, Maratá, Comercial Aliança, Gbarbosa, Netiz, Alfakart, Popcroc, Sorrifácil e Banese Card, que ajudam a tornar a competição ainda mais especial.