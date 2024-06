Balanço Geral Ceará promove especial para divulgar São João do Nordeste é na RECORD O programa Balanço Geral Ceará, da TV Cidade Fortaleza, estreou um quadro especial nas edições das sextas-feiras do mês de junho de 2024 para divulgar e amplificar o projeto “São João do Nordeste é na RECORD”, exibido aos domingos, às 10 horas.

TV Cidade Fortaleza|Do R7 07/06/2024 - 18h29 (Atualizado em 07/06/2024 - 18h29 ) twitter

