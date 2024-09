Grupo Cidade de Comunicação apresenta seu mascote, Cidinho Com um visual cativante e uma personalidade carismática, o personagem foi desenvolvido para interagir com crianças e adultos TV Cidade Fortaleza|Do R7 02/09/2024 - 16h57 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h02 ) ‌



TV Cidade Fortaleza

O Grupo Cidade de Comunicação promoveu um animado e inesquecível evento no Beach Park com todos os colaboradores e seus familiares para apresentar seu novo mascote, o Cidadão, também chamado de Cidinho. Os sócios-proprietários da empresa, Mayara Silva, Gaída Dias e Michael Dias, recepcionaram a equipe na festa.

Denominado de Cidadão, ou Cidinho, o mascote do maior complexo de mídia do Ceará foi criado para ser símbolo de alegria, informação e conexão com o público cearense, representando os valores do Grupo Cidade de Comunicação: inovação, credibilidade e proximidade com as pessoas.

Com um visual cativante e uma personalidade carismática, o personagem foi desenvolvido para interagir com crianças e adultos, levando a marca do GCC para todos os cantos do Ceará de uma forma leve e divertida, estampando o rosto das campanhas, ações e dos eventos do maior hub de comunicação do Ceará.

Grupo Cidade

Maior conglomerado de mídia do Ceará, o Grupo Cidade é composto pela TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, pelo portal de notícias GCMAIS, pelo site “Bora Viajar?!” e pelas emissoras de rádio Atlântico Sul FM, Cidade FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Vintage FM, 89 FM e Cidade AM 860.

Rumo aos 50 anos, o Grupo Cidade renovou seu compromisso com a sociedade cearense de permanecer levando a todos os lares uma exitosa programação de rádio, TV e digital. Dessa forma, engloba multiplicidade temática de entretenimento e jornalismo contextualizado e imparcial. O maior hub de mídia do Estado está preparado para uma nova era, com ainda mais inovação e tecnologia.