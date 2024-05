Nova temporada do “Bora Viajar?!” apresenta Portugal Estreia em julho na TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A nova temporada do programa “Bora Viajar?!” estreia em julho na TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará. Apresentada pelo jornalista e publicitário Patriolino Ribeiro Neto, a atração vai mostrar a riqueza cultural e histórica de Portugal.

O planejamento da produção teve início no primeiro mês do ano. “Comecei os trabalhos ainda em janeiro. Os primeiros textos surgiram algumas semanas depois. As gravações foram feitas com sucesso. Estamos em fase de edição, a mais delicada de todas. A estreia, de toda forma, dar-se-á em julho, após cinco meses de pura dedicação”, explicou o apresentador, que assina a direção do programa.

Consolidado na programação da TV Cidade Fortaleza, o “Bora Viajar?!” já foi gravado nas Américas do Norte, Central e do Sul, incluindo parcerias com a Royal Caribbean, Universal Studios e a The Walt Disney Company. Com conteúdo que mescla informações históricas, culturais e curiosidades, o programa é referência audiovisual por sua excelência de qualidade. A estreia será em 6 de julho.

Maior conglomerado de mídia do Ceará, o Grupo Cidade é composto pela TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, pelo portal de notícias GCMAIS, pelo site “Bora Viajar?!” e pelas emissoras de rádio Atlântico Sul FM, Cidade FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Vintage FM, 89 FM e Cidade AM 860.