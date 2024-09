TV Cidade Fortaleza estreia terceira temporada do Edgames O programa Edgames faz parte das novidades do segundo semestre do maior ecossistema de soluções integradas e tecnológicas do Ceará, que atualmente abrange um pool de empresas TV Cidade Fortaleza|Do R7 02/09/2024 - 17h06 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h06 ) ‌



A terceira temporada do programa Edgames estreia no dia 7 de setembro de 2024, às 13h30, na TV Cidade Fortaleza. Apresentada por Edney Cunha, a atração traz uma mistura de games, informações do mundo geek, dicas de jogos eletrônicos e novidades do universo digital. “O Edgames nos possibilita uma conexão real e muito mais próxima do nosso público. Estamos preparando um programa dinâmico que vai eletrizar as tardes de sábado”, afirmou Edney.

O programa Edgames faz parte das novidades do segundo semestre do maior ecossistema de soluções integradas e tecnológicas do Ceará, que atualmente abrange um pool de empresas. São sete emissoras de rádio, um portal de notícias, uma coluna de viagens e uma emissora de televisão. Fazem parte do Grupo Cidade de Comunicação: a TV Cidade Fortaleza, o portal de notícias GCMAIS, a coluna “Bora Viajar?!”, e as rádios Atlântico Sul FM, Cidade FM, Jovem Pan Fortaleza, Jovem Pan News Fortaleza, Vintage FM, 89 FM e Cidade AM 860.

O Grupo Cidade de Comunicação está rumo aos seus 50 anos, reafirmando seu compromisso com a sociedade cearense de continuar levando uma programação diversificada de rádio, TV e digital a todos os lares. Com uma ampla gama de temas, o conglomerado oferece entretenimento e jornalismo contextualizado e imparcial. Como o maior hub de mídia do Estado, o Grupo está preparado para uma nova era, trazendo ainda mais inovação e tecnologia.