TV Cidade Fortaleza finaliza Encontro RECORD Nordeste 2024 com arte e música Publicitários, anunciantes e profissionais do mercado também compareceram ao "Encontro RECORD Nordeste" na manhã desta sexta-feira, 8 de novembro, no hotel Gran Marquise. TV Cidade Fortaleza|Do R7 08/11/2024 - 19h32 (Atualizado em 11/11/2024 - 14h28 )

Divulgação TV Cidade

A TV Cidade Fortaleza concluiu a edição 2024 do Encontro RECORD Nordeste com presenças especiais no palco do evento. O humorista e apresentador do “Acerte ou Caia”, Tom Cavalcante, participou da solenidade, assim como o CEO do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz.

O presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Miguel Dias Filho, destacou a relevância do conteúdo produzido pela TV Cidade Fortaleza em todo o Estado através dos programas jornalísticos e de entretenimento. O superintendente de Rede da RECORD, André Dias, ressaltou a importância das produções locais para o sucesso nacional do canal.

No ar desde 1978, a TV Cidade Fortaleza se tornou queridinha do público cearense. Desde 1998, é afiliada à RECORD, com quem mantém uma sólida parceria de sucesso. Após reformar seus estúdios, o canal inovou com a implantação da qualidade de som e imagem de TV digital em 2017. Os programas Cidade 190, Balanço Geral Ceará, Cidade Alerta Ceará, Jornal da Cidade, Edgames, Atualiza Aí e Entre Papos e Sabores consagram o êxito da emissora, considerada uma das mais relevantes do Brasil.

Confira o vídeo do evento abaixo:

https://youtu.be/2kJKncXpOpk

