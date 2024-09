TV Cidade Fortaleza ilumina torre com cores do Orgulho LGBTQIAPN+ Com 92 metros de altura, a torre do Grupo Cidade de Comunicação equivale a um prédio de 20 andares, sendo a maior do Ceará e podendo ser vista de vários bairros. TV Cidade Fortaleza|Do R7 05/09/2024 - 14h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h11 ) ‌



A torre da TV Cidade Fortaleza, no coração da capital cearense, foi iluminada com as cores do Orgulho LGBTQIAPN+. O maior ecossistema de soluções integradas e tecnológicas de mídia cearense iluminou o equipamento e transmitiu ao vivo o instante em que as luzes foram ligadas. A diretora de Marketing do GCC, Gaída Dias, destacou a ação, que ocorrerá nas noites da última semana de junho. “É um simbolismo muito importante, que mostra o quanto somos uma empresa inclusiva, que abraça a todos e não discrimina. Temos muito carinho e respeito por todas e todos. A comunidade LGBTQIAPN+ sempre terá o nosso apoio na luta por seus direitos”, afirmou.

No mês de junho, quando se comemora o mês da diversidade e do orgulho LGBTQIAPN+, as cores do arco-íris têm um significado especial, exaltando a liberdade, o amor, o respeito, a inclusão, a tolerância, a natureza e a diversidade da existência humana. Criada pelo designer Gilbert Baker por encomenda do político e ativista gay Harvey Milk, a bandeira arco-íris foi para as ruas pela primeira vez em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1978. Em sua primeira versão, eram oito faixas.

Com 92 metros de altura, a torre do Grupo Cidade de Comunicação equivale a um prédio de 20 andares, sendo a maior do Ceará e podendo ser vista de vários bairros.

28 de junho

A Rebelião de Stonewall marcou o dia 28 de junho de 1969 com a revolta da comunidade LGBTQIAPN+ de Nova York contra invasões policiais a bares frequentados pelo público gay.

A perseguição provocou protestos em várias cidades dos Estados Unidos em favor dos direitos LGBTQIAPN+.

Por esse motivo, 28 de junho passou a ser o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.

No ano seguinte, ocorreu a primeira Parada do Orgulho Gay, em 1º de julho de 1970, fortalecendo o movimento. A data é lembrada, atualmente, para marcar a luta contra a LGBTfobia, termo que define as violências cometidas contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, assexuais e outras pessoas da comunidade.

Monumentos com as cores do arco-íris

Em 2016, a Torre Eiffel, principal símbolo turístico da França, foi iluminada com as cores do arco-íris em apoio à comunidade LGBTQIAPN+ e em solidariedade às vítimas do ataque a uma boate gay em Orlando, nos Estados, quando 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas.

Em 2022, o Congresso Nacional também foi iluminado com as cores do arco-íris em alusão ao Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia.

Assista ao vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=HI6ptvQ-ab4