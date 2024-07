Projeto “Praia Limpa”, da TV Cidade afiliada RECORD, reúne voluntários para ação na orla de São Luís TV Cidade São Luís|Do R7 31/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divulgação TV Cidade

No último sábado (29) aconteceu a terceira edição do projeto “Praia Limpa”, promovido pela TV Cidade | RECORD, em São Luís. O evento reuniu voluntários para uma mobilização de limpeza e conscientização na Praia do Calhau, e que pela primeira vez contou com a gravação de um programa de TV.

O evento proporcionou um dia inteiro de atividades, incluindo a coleta de lixo na praia e momentos de diversão. Posteriormente, os participantes se reuniram no Dunas Beach Bar e Restaurante, onde todas as ações do projeto foram realizadas. Além da limpeza da orla, houve promoção da saúde com serviços como massagem terapêutica, quiropraxia, ventosaterapia e muito mais. O programa gravado será transmitido no próximo dia 3 de agosto, com apresentação de Carlos Dominici.