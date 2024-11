Debate com candidatos à Presidência da OAB TV Correio promove confronto de ideias entre advogados que disputam seccional Paraíba TV Correio|Do R7 13/11/2024 - 18h03 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h06 ) twitter

Divulgação TV Correio

Na última sexta-feira (08), os três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Paraíba (OAB-PB) participaram de um debate promovido pelo programa Correio Debate, transmitido ao vivo pela TV Correio, afiliada RECORD, e pelo canal oficial da emissora no YouTube.

O programa, mediado pelo apresentador Hermes de Luna, proporcionou aos candidatos – Harisson Targino, Paulo Maia e Patrícia Azevêdo – a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir temas relevantes para a advocacia paraibana.

Durante o debate, os três postulantes abordaram questões fundamentais para o fortalecimento da OAB-PB, como a defesa das prerrogativas dos advogados, a melhoria do acesso à justiça e as inovações necessárias para aprimorar o exercício da advocacia no estado. A interação entre os candidatos foi marcada por propostas concretas para enfrentar os desafios que a categoria tem enfrentado, além de uma troca de ideias sobre a condução da Ordem nos próximos anos.

Divulgação TV Correio

Cada candidato teve a oportunidade de expor suas propostas em diferentes blocos, focando em áreas como a valorização da profissão, a modernização da gestão da OAB-PB, a defesa da ética e o fortalecimento da comunicação com a classe.

O processo eleitoral da OAB-PB, que se aproxima, será decisivo para os rumos da Ordem, as eleições estão previstas para final deste mês, e os candidatos agora intensificam suas campanhas, buscando conquistar o apoio de seus colegas de profissão. O debate serviu como um importante marco para a conscientização e o engajamento em um processo eleitoral que definirá os rumos da Ordem para os próximos anos.

Com a presença maciça de advogados acompanhando a transmissão, o debate também fortaleceu o papel da TV Correio na promoção do diálogo e da transparência nas discussões de temas de interesse público e, neste caso, de fundamental relevância para a advocacia da Paraíba.

As eleições da OAB-PB irão acontecer no dia 19 de novembro, de forma presencial, em João Pessoa e nas sedes das subseções no interior da Paraíba.

Divulgação TV Correio