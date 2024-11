Esquenta ENEM 2024 TV Correio realiza mais uma edição de projeto que se destaca por facilitar a aprovação de estudantes TV Correio|Do R7 22/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 22/11/2024 - 09h26 ) twitter

TV Correio

A TV Correio concluiu com êxito a edição de 2024 do projeto “esquenta ENEM”, que, mais uma vez, se destacou como uma ferramenta essencial para a preparação dos estudantes que se dedicaram ao exame nacional do ensino médio (ENEM).

Com uma abordagem dinâmica e educativa, ofereceu uma programação repleta de conteúdo com qualidade, ajudando milhares de jovens a se prepararem para esse desafio tão importante.

Os apresentadores joana rosa e Vítor oliveira foram responsáveis por comandar esta edição durante três meses que, com empatia e dinamismo, guiaram os estudantes por uma jornada de aprendizado e motivação.

O esquenta ENEM 2024 contou com uma série de podcasts que tiveram a participação de professores especializados, com dicas valiosas e estratégias de estudo para os temas mais recorrentes nas provas do ENEM.

Na véspera dos dois dias de prova, foram realizados programas especiais com quiz entre os professores, muito conhecimento e orientações para a preparação dos estudantes, proporcionando uma visão ampla dos assuntos, desde a redação até as questões de múltipla escolha.

A TV Correio também apresentou boletins jornalísticos nos quais eram divulgados informações atualizadas sobre o processo do ENEM, garantindo que todos tivessem acesso a tudo o que precisavam para se manter bem informados até o dia da prova.

O esquenta ENEM 2024 se consolidou como uma das principais iniciativas de apoio aos estudantes da paraíba, oferecendo uma preparação completa e eficaz para os desafios do exame nacional do ensino médio.

Para garantir a entrega com excelência, a TV Correio firmou uma parceria com duas instituições de destaque na educação: o colégio New Way e a Uninassau. Que forneceram apoio educacional completo aos estudantes, reforçando a qualidade do conteúdo oferecido e ajudando a proporcionar uma preparação ainda mais eficaz.

TV Correio