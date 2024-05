TV Correio |Do R7

Fábio Araújo é o novo apresentador do Cidade Alerta Paraíba Paraibano retorna à comunicação do Estado com estreia marcada para o dia 27

O programa Cidade Alerta Paraíba, programa jornalístico líder no horário das 18h às 19h e consolidado como um produto nacional e local na grade de programação da TV Correio | RECORD, agora passará a contar com a apresentação de Fábio Araújo.

Com estreia marcada para iniciar a apresentação no próximo dia 27, o novo apresentador chega para somar ao programa que aborda assuntos relacionados ao trânsito, matérias especiais de cidadania e comunidade e muito mais.

Paraibano de nascença, de Pombal, e com seu nome consolidado na comunicação do Estado e tendo passagem por emissoras de Pernambuco onde despontou em audiência conquistando lugar cativo nos lares e na programação, Fábio Araújo comemora seu retorno ao público paraibano, que conquistou ao longo de sua carreira.

“Eu entendo esse novo momento como uma missão. Uma missão de vida. Poder voltar à Paraíba, a exercer meu dom no meu Estado... não tem honra maior. Sou só gratidão a Deus e ao povo paraibano que sempre me acolhe também e a quem eu darei, hoje e sempre, o meu melhor”, comentou o apresentador em expectativa para a estreia.

A diretora-executiva do Sistema Correio, Beatriz Ribeiro, celebra o novo momento do programa: “O nosso jornalismo, e sobretudo o Cidade Alerta, um produto consolidado da nossa grade, busca sempre oferecer ao telespectador a informação dinâmica e rápida que todos buscam. E a chegada de Fábio reforça isso, com sua capacidade de comunicar de maneira clara e objetiva”.

O programa “Cidade Alerta Paraíba” pode ser acompanhado diariamente, das 18h às 19h, através do canal 12.1 para Grande João Pessoa ou 13.1 em Campina Grande e região, além do canal oficial da TV Correio no YouTube que transmite para todo o mundo, ao vivo.

“Somos a emissora que mais cresce na Paraíba porque buscamos crescer junto com o nosso telespectador. Não é só um crescimento de audiência, é um crescimento do laço que construímos ao longo de mais de três décadas e agora Fábio Araújo chega à #FamíliaCorreio para somar à essa missão!”, completou Beatriz Ribeiro.

